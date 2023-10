"Soldi ai locali che toglieranno slot e giochi"

Contributi economici a quelle attività che decidono di eliminare le slot machine o apparecchi simili per il gioco d’azzardo. Gli incentivi arriveranno dall’amministrazione comunale, per combattere le ludopatie. Secondo le ultime rilevazioni di Palazzo Garampi, a settembre erano ancora 229 le attività nel territorio comunale con almeno un apparecchio per il gioco di azzardo installato. L’obiettivo è ridurre drasticamente questo numero, per farlo ecco gli incentivi. A stabilire l’ammontare dei sostegni per chi si sbarazzerà delle macchinette sarà il Comune stesso nel 2024 appena sarà definito il quadro delle risorse.

"Si tratta di un’azione concreta che vuole contribuire a disincentivare un fenomeno ancora troppo diffuso, che tocca da vicino tante famiglie – sottolinea l’assessore Juri Magrini – Parallelamente alle attività di informazione ed educazione rivolte ai potenziali giocatori, è importante sensibilizzare i nostri esercenti, stimolandoli a investire su servizi alternativi all’offerta di gioco d’azzardo". Allo stesso tempo il Comune continuerà a vigilare affinché "tutti coloro che per legge regionale devono disinstallare le slot perché vicini ai luoghi sensibili, rispettino le norme".