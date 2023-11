Soldi alla Valmarecchia per turismo ed eventi

Rendere più attrattivo l’entroterra grazie a eventi ed iniziative, mettendo al contempo un freno allo spopolamento dei paesi montani. La Camera di commercio della Romagna ha stanziato fondi per 280mila euro nel quadro del progetto ‘Per la montagna’. Sono 29 i Comuni di Rimini e Forlì-Cesena che potranno beneficiare del sostegno. Per la nostra provincia sono interessati dall’incentivo Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello e Verucchio. Ogni Comune, presentando progetti per eventi e iniziative, potrà beneficiare di una cifra non superiore a 12mila euro. Ma l’ammontare sale fino a 25mila euro, qualora sia l’Unione di Comuni a fare richiesta. "Come Confesercenti – afferma il presidente provinciale Fabrizio Vagnini – invitiamo i Comuni ad attivarsi per avere i contributi. Il turismo è una leva per favorire le attività e frenare lo spopolamento dell’entroterra. Gli eventi possono prolungare la stagione e portare turisti dal mare alla collina". Andrea G. Cammarata