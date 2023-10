Soldi dalla Regione per la seggiovia. Il sindaco: "Pronti a rilevare l’impianto"

Un aiuto per rilanciare il turismo invernale. Dalla Regione ecco 7 milioni di euro contributi per investimenti pubblici e privati sugli impianti di risalita. A beneficiarne anche Montecopiolo, con un contributo di 153mila euro per la revisione della seggiovia Cella – sulla cima est – su una spesa totale di 257.500 euro. Intanto Pietro Rossi, sindaco di Montecopiolo, annuncia la volontà di portare tutte le strutture sciistiche in seno al Comune attraverso un’operazione legata anche a fondi regionali. "Stiamo lavorando – spiega Rossi – per prendere tutti gli impianti di risalita del territorio e realizzare una vocazione turistica purtroppo a rischio". Si parla di impianti di seggiovia, uno skilift e due tappeti in località Eremo di Montecopiolo e due impianti a Villagrande. Ma uno degli impianti è privato e da rimettere a norma e "appartiene a una società in sofferenza – spiega il sindaco – causa Covid e poca neve. Come amministrazone potremo sanare la situazione grazie ai fondi". Per l’altro impianto, già di proprietà del Comune, ci sarebbe un contributo da 320mila euro per adattarlo anche al trasporto estivo di bici. Ma "con l’alluvione sono subentrati problemi strutturali a due piloni, con l’aggiunta di vincoli: ora entrambi insistono in zona franosa". Il Comune è pronto a investire: "Si parla di 300mila euro per rimettere tutto in funzione. Nomineremo dei tecnici e fare il punto della situazione".

