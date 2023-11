Soldi dall’Arabia per ospedale e aeroporto

Promozione e protezione degli investimenti, sviluppo turistico, infrastrutture e quel progetto di rinnovo e anche di trasformazione dell’aviosuperficie di Torraccia di cui tanto si è parlato e si parla. Ma anche il nuovo ospedale, il trenino Città-Dogana e la superstrada. I contatti tra San Marino e Arabia Saudita si fanno sempre più frequenti. Ad agosto la visita sul Titano del ministro del Turismo, Ahmed Al Khateeb, a settembre a Riyadh, la firma delle lettera di intenti con il Fondo per lo sviluppo saudita che mette al centro investimenti mirati allo sviluppo delle infrastrutture, nei giorni scorsi in nuovo incontro a San Marino. Una delegazione del Regno di Arabia Saudita, ha trascorso due giorni in visita ufficiale. Due giorni nei quali i ’tecnici’ hanno avuto l’opportunità di incontrare le istituzioni, e di conoscere meglio il territorio sammarinese "attraverso una serie di appuntamenti fissati – spiegano dal Turismo –, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra i due Stati". Le autorità saudite hanno stretto la mano, in un primo incontro per la programmazione strategica del rapporto fra i due Paesi, i segretari di Stato Luca Beccari (Affari Esteri), Marco Gatti (Finanze) e Federico Pedini Amati (Turismo) poi hanno partecipato al Kursaal ad un incontro con l’Ufficio del Turismo. La fitta agenda incontri è proseguita al ministero della Sanità, con il Segretario Mariella Mularoni e al Territorio, con il ministro Stefano Canti "con i quali si è discusso di investimenti e infrastrutture". Non poteva mancare un sopraluogo all’avio-superficie di Torraccia, con un meeting con i dirigenti della Autority per l’Aviazione e la Navigazione civile e con una visita a San Marino Outlet Experience. "L’ottimo rapporto fra San Marino e Arabia Saudita – spiegano dal governo – confermato dai più recenti incontri a livello ministeriale e dalla sottoscrizione dell’intesa San Marino-Arabia Saudita siglata dal Segretario Pedini Amati con il ceo del Fondo saudita per gli investimenti e il ministro del Turismo Al Katheeb, è l’inizio di un rapporto che guarda alla realizzazione di infrastrutture in territorio sammarinese. E proseguirà con una sempre più concreta collaborazione".