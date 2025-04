Soldi del bonus cultura ottenuti indebitamente. Prosciolto l’imputato

Era approdato nelle aule del tribunale collegiale di Rimini come procedimento per i raggiri per ottenere illecitamente il bonus cultura. Nei giorni scorsi tuttavia i giudici hanno assolto Ledio Marku, difeso dall’avvocato Gian Paolo Colosimo, perché "il fatto non sussiste". L’uomo si trovava alla sbarra perché accusato di avere profilato artatamente, quale legale rappresentante della società Promo Service S.r.l.s (rappresentata dallo studio Caroli), lo status di "soggetto economico in grado di fornire le prestazioni", invece ponendo in commercio, previa registrazione della "suddetta società sul sito internet istituzionale", prodotti diversi (quali "pacchetti vacanze", biglietti per discoteche e d’ingresso per parchi di divertimento, accesso a centri benessere") da quelli tipicamente associati all’erogazione del cosiddetto bonus cultura per neo-diciottenni e dunque illecitamente carpendo il rimborso corrispettivo alle prestazioni suddette per un ammontare complessivo 84.833,06 euro per l’anno 2018 e 4.665,05 per l’anno 2019.