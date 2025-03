Soldi falsi per fare shopping e benzina: sequestrati 70mila euro

Un mare di soldi falsi. Ammonta a oltre 70mila euro il valore delle 1.617 banconote false sequestrate dalla guardia di finanza, al termine di una complessa indagine. L’operazione è andata avanti per mesi con il supporto del Centro analisi di Banca d’Italia e dell’Interpol. La maggior parte dei soldi è stata sequestrata tra Rimini, Riccione, Cattolica e Misano. Soldi usati per pagare nei centri commerciali, nei distributori e anche a eventi e feste di piazza, dove il giro di contanti è sempre elevato. Tra le banconote sequestrate le più numerose sono quelle da 50 euro (840) per un valore di 42mila, seguite da quelle da 20 e da 100, ma sono trovati anche pezzi da 200 e 500. Sono tuttora in corso le indagini per cercare di risalire a chi ha spacciato i soldi falsi. Tra le banconote finito sotto sequestro anche 750 dollari americani.