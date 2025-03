Soldi falsi, 70mila euro sotto sequestro a Rimini: dove sono stati trovati

Rimini, 1 marzo 2025 – Sono 1.617 le banconote false sequestrate dalla Guardia di Finanza di Rimini per un valore complessivo di circa 70 mila euro. I tagli più diffusi 50 e 20 euro, ma la vera sorpresa per le Fiamme Gialle è stata la scoperta di 750 dollari statunitensi contraffatti, a conferma della natura internazionale del fenomeno.

Come si sono svolte le indagini

Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini, con il supporto del Centro Nazionale Analisi della Banca d’Italia e dell’Interpol - Ufficio Centrale del Falso Monetario di Roma, si sono concentrate sulla ricostruzione della filiera del falso analizzando eventuali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Rimini.

Dove circolavano i soldi falsi

La Finanza ha rilevato una maggiore circolazione di banconote false nei comuni a forte afflusso turistico, tra le località più interessate Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

Le banconote contraffatte sono state utilizzate principalmente in centri commerciali, supermercati e stazioni di servizio ma anche in sagre, feste popolari e festival, contesti in cui la circolazione di denaro contante è elevata, oltre ad essere introdotte negli sportelli ATM tramite versamenti automatici.

Quali e quante banconote false sono state sequestrate

La “classifica” delle banconote false sequestrate vede, tra i primi posti, i tagli da 50 euro, di cui sono state trovate ben 840 banconote, per un valore di 42 mila euro, a seguire quelle da 20 euro, con 503 pezzi per un totale di 10.060 euro e le banconote da 100 euro, con 151 pezzi per un valore di 15.100 euro. Più raramente sono state rinvenute banconote da 200 euro (4 pezzi, per un valore nominale complessivo di 800 euro) e un singolo taglio da 500 euro.

L’impegno della Finanza nella falsificazione monetaria

Il contrasto alla falsificazione monetaria e degli altri strumenti di pagamento rappresenta “uno degli obiettivi principali della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali ed alla salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell’utilizzo della valuta”, fanno sapere le Fiamme Gialle.