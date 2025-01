Soldi in Regione per la tribuna

Una nuova tribuna da oltre 300 posti per il centro sportivo di via Piane a Coriano. Il Comune bussa in Regione per ottenere il finanziamento. E’ stata presentata la candidatura al bando regionale di qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo. L’obiettivo è la realizzazione di tribuna e spogliatoi nuovi. Il progetto dell’amministrazione prevede la demolizione dell’attuale edificio per sostituirlo con uno nuovo, capace di ospitare 312 posti a sedere, 2 spogliatoi per gli atleti, uno spogliatoio per gli arbitri, una sala pesi e vari locali tecnici. L’investimento complessivo è di 870mila euro. Il contributo richiesto dal Comune ammonta a 500mila euro.