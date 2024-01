"Soldi per far giocare il calciatore": assolto

Era accusato di aver costretto un giovane calciatore a versargli 12.000 euro, minacciandolo in caso contrario di non farlo giocare nella squadra del Bellaria Calcio. Dell’accusa di estorsione doveva rispondere G.D.A. 60enne dirigente sportivo ascolano che, difeso dall’avvocato Mario Ciafrè, è stato assolto dal tribunale di Rimini dalla grave accusa, per la quale rischiava una pena pesante.

I fatti oggetto del dibattimento risalgono al periodo fra dicembre 2014 e febbraio 2015. Secondo l’accusa, il dirigente sportivo ascolano, legale rappresentante di una associazione di calcetto ascolana, avrebbe commesso l’estorsione chiedendo soldi al padre del calciatore 20enne di Catanzaro che il Bellaria, militante nel campionato di serie D, aveva acquistato dal Giulianova a costo zero. Si parla del pagamento in tre tranches: 1.000 euro versati il 18 dicembre, due assegni da 2.500 euro ognuno a fine anno e altri due assegni da 3.000 euro ognuno a metà febbraio 2015. In tutto, dunque, 12.000 euro che, secondo la denuncia di padre e figlio calabresi, sarebbero dovuti servire per garantire al 20enne calciatore di giocare titolare, altrimenti non avrebbe trovato spazio nel Bellaria.

"Qui piuttosto che di un’estorsione, accusa che respinge assolutamente ed è destituita di ogni fondamento, il mio cliente è vittima di una vera e propria calunnia" ha sostenuto in processo l’avvocato Ciafrè. Nella denuncia il padre del calciatore scrisse che G.D.A. gli aveva detto che "se non veniva saldato l’importo entro la fine di dicembre, il figlio il 6 gennaio avrebbe giocato nella Juniores".

"Anche dai messaggi che abbiamo prodotto – ha aggiunto il penalista ascolano - si evince che mai nessuna minaccia il mio assistito ha fatto al padre del calciatore e che tutte le somme di denaro richieste erano deputate a coprire le spese di vitto e alloggio del figlio calciatore, come era noto ad entrambi sin dall’inizio del rapporto".

L’avvocato Ciafrè ha evidenziato in dibattimento le incongruenze della ricostruzione del fatto da parte del calciatore e del padre con indicazioni diverse dei soggetti che avrebbero chiesto loro il denaro. "Quello che più inquieta è come la pesante accusa di estorsione per aver preteso soldi per far giocare il ragazzo in prima squadra, sia stata completamente smentita dagli stessi testimoni citati dal denunciante".

Al termine dell’istruttoria dibattimentale il tribunale ha assolto il dirigente sportivo ascolano.

Giuseppe Ercoli