Soldi pubblici al centro antiviolenza. Ex presidente condannata a 8 mesi

Otto mesi di reclusione, pena sospesa, per la ex presidente Paola Gualano, e l’ex collaboratrice, Loretta Filippi, di "Rompi il Silenzio", ente riminese attivo nella tutela delle donne in casi di maltrattamenti e violenza domestica. La sentenza del giudice Raffaella Ceccarelli è arrivata ieri al termine del processo in abbreviato. Per Gualano e Filippi era scattata l’imputazione coatta per truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche ordinata dal gip Manuel Bianchi, dopo l’opposizione all’archiviazione della denuncia presentata nel 2021 dalle ex socie di "Rompi il Silenzio". L’indagine della Guardia di Finanza era scattata nel 2021 su denuncia di sette donne dell’associazione riminese.

Si segnalava l’esistenza di un "accordo" tra le due indagate che avrebbe garantito a Gualano di percepire indebitamente 650 euro al mese da gennaio 2018 a maggio 2021, per un totale di oltre 26mila euro. Entrambe svolgevano l’attività di reperibilità notturna, attraverso cui l’ente fornisce un servizio alle chiamate delle forze dell’ordine e dei pronto soccorso in situazioni di rischio. La ex presidente però, a differenza di Filippi, essendo socia di "Rompi il Silenzio" non avrebbe dovuto percepire compensi per l’attività prestata, stando alla ricostruzione compiuta dalle Fiamme Gialle riminesi. Dalle indagini sarebbe emerso poi che la Filippi consegnava metà del proprio compenso alla Gualano. A inizio febbraio il gip aveva rigettato l’archiviazione chiesta dalla Procura per entrambe le donne, concludendo che: "Non ricorre il delitto di truffa in quanto difetta la prova del danno". Le stesse Gualano e Filippi, difese dall’avvocato Alberto Alessi, in quell’occasione si erano opposte e hanno scelto il rito abbreviato. Già in occasione dell’imputazione coatta, la difesa aveva precisato: "La Gualano non ha intascato un solo euro in maniera illecita. È stata retribuita per il servizio di reperibilità, che è ciò per cui ’Rompi il silenzio’ aveva ricevuto le somme ora contestate". La difesa si è riservata di attendere le motivazioni della sentenza. Non è da escludere un eventuale ricorso.

"Sono una delle socie fondatrici di Rompi il silenzio, e ho sempre assolto con dedizione e spirito di sacrificio alla carica di vice presidente, prima, e di presidente poi" aveva dichiarato la Gualano in una intervista al Carlino. "Quelle contro di me e contro Loretta – aveva aggiunto – sono accuse intrise di violenza. La stessa violenza che come donne dovremmo combattere".