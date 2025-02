Soldi rubati investiti in droga. Sequestrati quintali di cocaina e oltre 60 persone in manette

di Lorenzo MuccioliDei veri imprenditori del crimine, con le mani in pasta un po’ dappertutto: dalle razzie negli appartamenti allo spaccio di cocaina. Erano due, secondo la ricostruzione degli inquirenti, le cellule del gruppo che operavano in provincia di Rimini. La prima, composta da specialisti dei furti in abitazione, tra marzo e dicembre dello scorso anno era diventata l’incubo di decine di famiglia, mettendo a segno una ventina di colpi (ma potrebbero esser molti di più) tra Riccione, Rimini, Misano, Coriano, San Giovanni in Marignano, ma anche Cesena e Sogliano. Dopo una breve permanenza in Riviera, i ladri tornavano nel loro paese d’origine in Albania e venivano rimpiazzati con manodopera fresca, con un turnover continuativo che permetteva ai malviventi di battere a tappetto abitazioni e villette, facendo incetta di orologi di lusso, collane, gioielli e fedi nuziali.

I proventi dei furti - si stima un bottino complessivo di 800mila euro - venivano poi reinvestiti in droga moltiplicando così i guadagni: la cocaina, fatta arrivare dall’estero via nave o in auto modificate da un carrozziere compiacenti con speciali doppi fondi e impianti idraulici all’avanguardia, veniva venduta al minuto nelle piazze di spaccio sparse tra Riccione, Cervia, Pesaro, Fano e San Marino. E’ un mondo criminale ben strutturato e attivo su una moltitudine di fronti, con ramificazioni in Albania e Italia, quello portato alla luce e sgominato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Riccione, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

Ieri la conferenza stampa di presentazione dell’operazione, alla presenza del procuratore capo Elisabetta Melotti e del comandante provinciale Ruggero Gerardo Rugge. L’indagine, durata quasi un anno e partita a seguito del ritrovamento fortuito di un’auto abbandonata dopo un colpo, ha portato all’applicazione di 30 arresti su 39 misure cautelari totale (26 in carcere, 3 ai domiciliari e 10 interrogatori precautelari. Diciotto degli indagati sono difesi dall’avvocato Massimiliano Orrù) a Rimini, Riccione, Cesenatico, Cervia, Pesaro ma anche nelle province di Campobasso, Cagliari, Imperia, Monza, Parma, Piacenza, emesse dal gip Raffaella Ceccarelli, oltre all’arresto di un uomo albanese e della compagna marocchina, sorpresi ieri mattina con un chilo di ‘polvere bianca’.

Complessivamente, dall’inizio dell’operazione, sono stati 61 gli arresti eseguiti dai carabinieri. Arresti che hanno portato gli investigatori al sequestro complessivo di 253 chili di cocaina - di cui ben 203 in un ‘colpo solo’ il 27 settembre in provincia di Monza Brianza - e 40 di hashish. Altri 20 chili erano stati intercettati a Imola, lo scorso novembre. Nella rete dell’Arma, il 19 gennaio scorso, erano invece finiti quattro albanesi, fermati dopo l’ennesimo furto in appartamento: l’operazione aveva portato al sequestro di oltre 750 grammi di cocaina, gioielli, orologi e capi griffati per decine e decine di migliaia di euro e soprattutto al rinvenimento di 6 armi corte da fuoco (tre revolver e tre pistole semiautomatiche) e quattro fucili. Il valore dello stupefacente sequestrato all’ingrosso è stato calcolato dai carabinieri in oltre 8 milioni di euro, che al dettaglio, una volta tagliato e suddiviso in dosi, avrebbe reso ai membri della struttura criminale oltre 25 milioni di euro.