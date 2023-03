Sole e caldo, ma i bagni restano chiusi

Tanta voglia di spiaggia e della prima tintarella, "ma gli stabilimenti non possono aprire", ammette il presidente della cooperativa dei bagnini Diego Casadei. "Per poterlo fare, avrebbero dovuto partecipare a Riccione winter con un progetto per offrire servizi durante 120 giorni in inverno. Ma sono pochissimi coloro che l’hanno fatto". Quelli che hanno aderito a Riccione winter con un progetto per tenere le strutture aperte anche in inverno, si contano praticamente sulle dita di una mano. Solo questi possono aprire lo stabilimento con il sole di un marzo già primaverile. Altrimenti non resta che aspettare il primo aprile.

Stando all’ordinanza regionale gli stabilimenti possono aprire per l’elioterapia, in altre parole dare lettini e ombrelloni, tra il weekend che precede la Pasqua e il 30 ottobre. Fuori da questo periodo decidono i Comuni, e Riccione aveva lanciato il progetto con il bando di Riccione winter. Per oggi il meteo ha messo sole e temperature invitanti, l’ideale per piazzarsi su un lettino al riparo con paraventi e la duna. Ma trovare uno stabilimento aperto sarà un’impresa. Chi è pronto ad accogliere clienti e turisti è Alfredo Corazza (in foto) del bagno 100. "Ho partecipato a Riccione winter allestendo il chiosco e aprendo anche con il freddo. Io ci sono sempre stato e negli ultimi weekend, quando le giornate e il sole lo permettevano, avevo davvero tanta gente tutta qui visto che altrove erano chiusi. Che io sappia, oltre a me è aperto lo stabilimento al Bar Patty. Spiace per gli altri, ma le regole sono queste". Per chi non ha aderito al mare d’inverno non rimane che attendere il primo giorno di aprile, sperando che per allora il sole baci ancora la riviera per un fine settimana sulla sabbia.

Andrea Oliva