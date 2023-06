Sole ed eventi per l’estate "Sarà un buon weekend"

Eventi e sole, il mix perfetto dell’estate. Peccato che fino a oggi l’accoppiata non abbia funzionato. "Finalmente sembra che il tempo volga stabilmente al bello – dice la direttrice di Visit Rimini Valeria Guarisco -. Una condizione che aiuta le prenotazioni per il prossimo weekend. Si prospetta quindi un fine settimana di ottimi numeri quanto a presenze alberghiere, sostenuto ancora una volta dai numerosi eventi che si svolgono in città". Visit vede positivo. Il meteo prevede sole e caldo, le scuole sono finite e la Riviera è pronta a sfornare eventi a ripetizione. "Da We Make Future, la Fiera internazionale e Festival sull’innovazione tecnologica e digitale, al Campionato nazionale della promozione della danza sportiva. Non mancano poi gli appuntamenti che si svolgono in città: Al Meni, il Circo dei sapori, che accoglierà gli appassionati gourmet nel tendone di Piazzale Fellini e le celebrazioni per gli 800 anni della visita di Sant’Antonio da Padova a Rimini, che costituisce motivo di richiamo per i fedeli locali, ma che appartiene anche a quel segmento di turismo religioso, che, insieme al turismo slow, sta vivendo una nuova primavera". Ce ne sarà per tutti i gusti, anche per chi alla tintarella sul lettino preferisce l’incontro con l’autore. Per questi c’è un Mare di libri, iniziativa che quest’anno si svolge in centro storico tra venerdì e domenica. Se poi si vuole vivere la spiaggia in modo diverso, votandosi alla meditazione e alla natura, ecco tornare Le Spiagge del Benessere, iniziativa giunta alla sua xx edizione. Da ieri al 24 agosto dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all’alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere al bagno 27. Chi ama la confusione e il buon cibo avrà Al Meni, il circo di 8 e mezzo in piazzale Fellini con venti chef provenienti da tutto il mondo, mercatino d’artigianato, street food nel parco Fellini e molto altro tra sabato e domenica. In fiera si riuniranno i patiti del digitale tra incontri, concerti, show e intrattenimento tra domani e sabato. Musica al castello con Sgr Live, che propone concerti e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini. Dopo il battesimo con Filippo Malatesta, il bis arriverà il 20 giugno con Enrico Farnedi che canterà i successi di Lucio Dalla. Prosegue infine il Festival Luoghi dell’Anima organizzato dall’associazione culturale Tonino Guerra con tanti ospiti in più sedi fra Rimini, Santarcangelo e Pennabilli.