Solidarietà e musica a Santo Stefano

Come ormai accade dal lontano 1984, il tradizionale appuntamento di Santo Stefano, rappresenta l’evento conclusivo di un anno intenso per l’Associazione musicale Camerata del Titano, ricco di eventi, nuove e vecchie collaborazioni. Il concerto si svolgerà giovedì alle 16.30, nella Chiesa di Sant’Antimo a Borgo Maggiore (Piazza Grande), e prevede l’esecuzione di alcune melodie popolari dedicati alla natività del ‘Divin Bambino’ musicate da grandi autori come Haydn, Schubert e Fauré. Interpreti, insieme all’Orchestra Camerata del Titano di San Marino diretta dal maestro Augusto Ciavatta, saranno il soprano Federica Livi e il violino solista Angelo Cicillini. Il Concerto di Santo Stefano da anni si svolge totalmente in favore della Croce Rossa Sammarinese.