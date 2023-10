Solidarietà in passerella

A Villa Verucchio la solidarietà si veste con abiti usati, allestisce grigliate e va in moto. Due realtà paesane che - in maniera differente – sono entrambe impegnate a fare comunità. Le Teste Malate ad esempio. Da 14 anni organizzano il raduno-evento ‘Teste Malate nel Marecchia’. L’ultima iniziativa dei 18 motard verucchiesi ha fruttato una tenda da campo che l’associazione ha donato al gruppo scout di Villa Verucchio. Domenica la Boutique Solidale è andata in passerella per la prima volta alla Rocca del Sasso, nel capoluogo. Centinaia le persone presenti al castello malatestiano. Una trentina i ragazzi e le ragazze che hanno sfilato, una cinquantina il totale dei volontari che hanno allestito il mercatino di abiti e vestiti usati. Circa 2.000 euro l’incasso, donato come sempre alla Caritas di Villa Verucchio.