Solidarietà per il circo di Borgo Maggiore. Già oltre cento donazioni, 9.600 euro raccolti

Il primo giorno di dicembre il vento fortissimo che si è abbattuto sul Titano ha spazzato via in un attimo il tendone del suo circo. Quello di Borgo Maggiore frequentato da sammarinesi e turisti. Ora Lucia Righi, proprietaria del Circo Borgo Maggiore, sulla spinta di una grande solidarietà da parte della comunità, ha lanciato un GoFundMe. "La raccolta fondi è stata richiesta – dice la proprietaria del circo – fortemente voluta da molti amici nonché sognatori da cui ero circondata senza saperlo, grazie. E a loro dico vi voglio bene. Questo mi dà tanto coraggio. Un sentimento essenziale in questo momento, sapere che siamo così tanti i folli sognatori e le anime belle. Ricevo tantissimi messaggi dai bambini e ragazzi, dai genitori e da amici che sono venuti ad assistere a qualche spettacolo o evento, loro rivogliono il loro circo. Vogliono rivivere quel luogo incantato".

La solidarietà nei confronti del Circo di Borgo Maggiore si sta dimostrando travolgente, con 117 donazioni, al momento è stata raggiunta la cifra di 9.625 euro raccolti.