Solidarietà, spesa gratis per 750

È molto più di un supermercato. L’Emporio solidale di via Spagna a Rimini è "un vero e proprio progetto comunitario", segnala l’amministrazione comunale. Nnato otto anni fa con l’obiettivo di sostenere le famiglie residenti nel Distretto di Rimini Nord nei momenti di difficoltà economica, con la possibilità di ottenere gratuitamente i prodotti esposti, quali beni alimentari, materiali per l’igiene e articoli scolastici. All’interno dell’Emporio non circola denaro: quanto esposto tra gli scaffali non è quantificato economicamente in euro, ma in base alle esigenze e necessità della persona. L’anno scorso le famiglie che hanno beneficato dei servizi erogati - a cominciare dalla spesa gratuita calcolata in punti - sono state 308 per un totale di 747 persone assistite, con una lieve crescita rispetto al 2022, quando ad usufruirne erano stati complessivamente 700 cittadini. "Un progetto frutto di un lavoro di squadra tra il Distretto, associazioni, imprese e cittadini che permette di alimentare la filiera sociale locale: qui le persone più bisognose, da chi ha perso il lavoro a chi è anziano, passando per chi magari sta attraversando una malattia invalidante, possono trovare una realtà accogliente, dove fare la spesa e, allo stesso tempo, entrare in contatto con una rete di sostegno e assistenza - è il commento di Kristian Gianfreda, assessore alla Protezione sociale e presidente del Distretto socio sanitario di Rimini – Un patto di solidarietà tra pubblico e privato che rappresenta un importante punto di riferimento della città".

L’approvvigionamento degli alimenti avviene grazie alle donazioni, al recupero delle eccedenze alimentari e al lavoro de i volontari. E’ necessaria un’Isee inferiore ai 7.500 euro, presentare il proprio contratto di lavoro o dimostrare di essersi attivati nella ricerca di un’occupazione.