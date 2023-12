"Solo promesse ma noi non ci arrendiamo"

"Ci era stata promessa trasparenza, ci era stato promesso un piano di riparto degli introiti della liquidazione di Banca Cis, erano stati promessi percorsi partecipativi per chi si è visto congelare tutto per decenni e decenni. Niente di tutto questo". Tornano a farsi sentire gli ex correntisti di Banca Cis. "Pensavamo – scrivono – che tutte le prese di posizione da parte della segreteria di Stato competente e da parte delle forze politiche di maggioranza avrebbero trovato un seguito in azioni concrete. Tutti gli attori coinvolti nella vicenda si sono trincerati nel silenzio". Oltre al danno, poi, la beffa. "Leggere qualche giorno fa che il Segretario alle Finanze Gatti, in relazione alla pubblicazione del rating di Fitch su San Marino ha commentato “siamo stati penalizzati, investire su San Marino è sicuro”, ci lascia francamente basiti. Investire su San Marino è sicuro finché non succede qualcosa di avverso. È sicuro solo se si ha la fortuna di non trovarsi nella banca sbagliata al momento sbagliato e solo se non si incappa in chi prima garantisce la restituzione dei propri risparmi in tre anni e poi questi diventano 10, 15, 20 anni. Questa è la sintesi dell’anno appena trascorso". Non demordono gli ex correntisti. "L’anno che verrà vedrà San Marino impegnato nelle elezioni. Noi non mancheremo di far sentire la nostra voce. Perché, lo ribadiamo ancora, quel che è successo a noi potrebbe capitare a chiunque in futuro".