"Solo tanto fumo dalla ex giunta. Attenzione al bilancio"

"Alcuni membri dell’ex giunta dimissionata dal Tar avrebbero comunicato di avere pronto un memorandum da sottoporre al commissario: prevederebbe lo stanziamento di opere per ben 80 milioni di euro". Ma per il segretario delle civiche di centrodestra Fabrizio Pullè sono "80 milioni di frottole". "Lascia stupefatti che ad annunciarlo sia stata Daniela Angelini, la stessa che in campagna elettorale nel maggio 2022 aveva garantito, nei primi cento giorni di governo, di far arrivare ai cittadini riccionesi ben 2 milioni di euro per installare pannelli solari sui tetti, e 3 milioni di per la sicurezza della città, con nuove assunzioni di agenti di polizia municipale. Di tutto questo, in un anno, non si è visto proprio nulla. Penserei piuttosto ai buchi di bilancio che emergeranno dal minore incasso della tassa di soggiorno e degli oneri di urbanizzazione".