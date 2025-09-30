Sommozzatore disperso al largo: due indagati per omicidio colposo

Rimini, 30 settembre 2025 – Ad oltre un mese dalla misteriosa scomparsa in mare, l’inchiesta sulla morte di Ugo Coppola – il sub 54enne originario di Pescara, svanito durante un’immersione al relitto del Paguro al largo di Porto Corsini – entra in una fase decisiva. La Procura di Ravenna ha infatti deciso di iscrivere due persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. Un passaggio tecnico, ma significativo, che conferma la volontà degli inquirenti di fare piena luce su una vicenda che finora ha lasciato più domande che risposte.

Era il 13 agosto quando Coppola partecipò a un’immersione organizzata dal gruppo Dive Planet di Rimini. Quel che avvenne laggiù non è mai stato chiarito. Nel corso della discesa, l’uomo si sarebbe improvvisamente allontanato dal gruppo, facendo perdere le sue tracce. Da quel momento si è aperta una corsa contro il tempo: la Guardia Costiera ha attivato immediatamente le ricerche, coinvolgendo unità navali provenienti anche da Cesenatico e Rimini, elicotteri dell’aeronautica e dei vigili del fuoco, oltre a squadre di sommozzatori specializzati.

Per quattro giorni i fondali attorno al relitto sono stati battuti palmo a palmo, con l’ausilio di sonar e tecnologie avanzate per l’individuazione di corpi in profondità. Anche i sommozzatori della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco si sono alternati nelle immersioni, ma ogni tentativo è risultato vano. Nessun segno del corpo, nessun indizio concreto. Col passare delle ore, quella che era iniziata come un’operazione di soccorso si è trasformata in una ricerca disperata, fino alla sospensione delle attività per mancanza di nuovi elementi. L’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Silvia Ziniti non riguarda soltanto le modalità organizzative della spedizione subacquea, ma si estende anche al passato formativo dell’uomo. Le autorizzazioni, i brevetti, le abilitazioni necessarie per affrontare un’immersione in un contesto tecnico come quello del Paguro – profondità, correnti e ostacoli strutturali rendono il sito adatto solo a sub esperti – sono ora oggetto di verifica. Tra le testimonianze emerse dopo la scomparsa, ha suscitato particolare scalpore quella di un’ex istruttrice di sub del 54enne che ha riferito di avere negato a Coppola il brevetto in passato per “difficoltà tecniche e mentali”.