Sonda ecografica donata all’ospedale

Una nuova sonda ecografica di ultima generazione, con tecnologia wireless, per l’ospedale di

Stato. Si tratta di una donazione, da parte della Horizon Lab Company all’Istituto per la sicurezza sociale e che in particolare sarà utilizzata dal reparto di Ortopedia per il potenziamento delle attrezzature mediche e tecnologiche a disposizione dell’Iss. "L’iniziativa, approvata durante la seduta del Comitato Esecutivo il 18 giugno scorso, dopo le dovute verifiche tecniche e di conformità da parte dell’Ingegneria Clinica – fanno sapere dall’Istituto sammarinese – evidenzia l’importanza di collaborazioni e sinergie tra il settore pubblico e privato per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini". La consegna dello strumento diagnostico è avvenuta ieri mattina. "La sonda ecografica donata è un dispositivo caratterizzato da un’elevata precisione diagnostica e facilità d’uso. Grazie alla tecnologia wireless, consente agli operatori sanitari una maggiore libertà di movimento durante le procedure mediche e migliorando l’efficienza operativa. Questa apparecchiatura risulta versatile e particolarmente adatta sia per l’utilizzo in sala operatoria che per le attività ambulatoriali, fornendo immagini ecografiche ad alta risoluzione che facilitano diagnosi rapide e accurate". "La donazione della Horizon Lab Company è un ottimo esempio di sussidiarietà fra le istituzioni pubbliche e quelle private in ambito sanitario. Questo nuovo dispositivo contribuisce a implementare la capacità diagnostica e la qualità delle cure offerte ai nostri pazienti – sottolinea il segretario di Stato alla Sanità e alla Sicurezza sociale, Mariella Mularoni – Siamo molto grati alla Hlc per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra struttura". "L’arrivo di questa sonda ecografica all’avanguardia – rimarca il direttore del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Stato Luciano Trinchese – consentirà di effettuare procedure diagnostiche e terapeutiche ancora più dettagliate e sicure, migliorando così la qualità del trattamento per i nostri pazienti. È un grande esempio di come le donazioni possano avere un impatto diretto e positivo sulla qualità del servizio sanitario offerto".