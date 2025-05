’Sondaggio’ in vista del Conclave: "Migliaia hanno adottato i cardinali". Zuppi, Pizzaballa e Tagle i più votati

Secondo i bookmakers inglesi – già, si scommette anche sull’elezione del Papa – quello che partirà domani potrebbe essere tra i Conclave più brevi della storia: la ’fumata bianca’ potrebbe arrivare già giovedì. "E noi preghiamo affinché lo spirito santo guidi i cardinali in Conclave verso la scelta migliore", dicono suor Nella Letizia Castrucci e le altre suore clarisse del monastero di San Bernardino. Le religiose assicurano di "non fare il tifo per nessuno". Ma un’idea sulle preferenze dei fedeli (non solo riminesi) su chi dovrà essere il nuovo Pontefice, la si può ricavare da Adotta un cardinale nella preghiera, iniziativa lanciata 10 giorni fa dalle suore riminesi. Che hanno invitato, attraverso un tabellone affisso in chiesa e sulla loro pagina web, "a scegliere uno dei 133 cardinali in Conclave e pregare per lui per aiutarlo nella scelta". "Il nostro – ribadisce suor Nella – non è un toto-Papa, anche se qualcuno l’ha interpretato così... Chiediamo di adottare un cardinale da accompagnare, attraverso la preghiera, nella scelta del nuovo Santo Padre". Ma poi basta leggere i tantissimi commenti sulla pagina web delle suore riminesi, per rendersi conto di come Adotta un cardinale sia diventato a tutti gli effetti, per molti fedeli, una sorta di sondaggio sul prossimo Pontefice. Centinaia hanno già ’adottato’ uno dei cardinali, indicando il loro nome sul tabellone in chiesa. Ma sono stati molti di più quelli che hanno partecipato all’iniziativa sul sito web: ieri si contavano più di 1.100 commenti.

Difficile stilare la classifica completa: la chiesa di San Bernardino da ieri è chiusa per gli esercizi spirituali e "onestamente non siamo riuscite a contare tutte le preferenze", assicura suor Nella. Ma a leggere i commenti, si scopre che i cardinali più ’votati’ sono Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei (la conferenza dei vescovi italiani), il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa (che ha avuto a Rimini la sua vocazione) e il cardinale filippino Luis Antonio Tagle. Più indietro altri cardinali ritenuti ’papabili’, tra cui Pietro Parolin, l’ungherese Peter Erdo e altri. "Tutti i cardinali sono stati votati almeno una volta. E tanti fedeli – osserva suor Nella – hanno lasciato testimonianze molto belle sui cardinali scelti". Vero. Così come, nei commenti, molti hanno espressamente scritto di pregare affinché questo o quel cardinale venga eletto Papa. Aspettando la ’fumata bianca’.