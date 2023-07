Sondaggio sui sindaci Cresce il consenso per Sadegholvaad "So ascoltare i riminesi"

Cresce il consenso di Jamil Sadegholvaad tra i riminesi. E se si rivotasse domani, stando al consueto sondaggio del Sole 24 ore sul gradimento di sindaci e presidenti delle regioni, il 53,5% lo voterebbe. La rilevazione è stata effettuata tra il 15 maggio e il 30 giugno dall’istituto Noto sondaggi su un campione di 600 intervistati. Un anno fa, nello stesso sondaggio, Sadegholvaad si era fermato al 51%, una percentuale inferiore pure a quella con cui ha vinto nel 2021 le elezioni (51,3%). E tra i sindaci delle città capoluogo in Emilia Romagna è uno dei pochi che vede crescere il consenso. Per altri invece, vedi Matteo Lepore (Bologna) e Michele De Pascale (Ravenna), il calo di gradimento è netto. Nelle risposte ha pesato sicuramente l’effetto alluvione che invece si è sentito meno a Rimini, dove i danni sono stati più contenuti.

Un anno fa, commentando i dati, Sadegholvaad aveva ammesso rimpianti per i ritardi nei lavori sul lungomare e sui nuovi parcheggi della città. Ora, forte della crescita dei consensi, guarda agli aspetti più positivi: "Pur in un anno difficile, credo che questo sondaggio sia la conferma di come il il metodo del confronto con la città, mettendoci la faccia anche e soprattutto sui problemi, paghi. Al di là dei singoli progetti e degli errori che facciamo, che vanno riconosciuti e poi emendati". La bussola di Palazzo Garampi, continua Sadegholvaad, era e rimane "questo metodo di confronto con la città". Perché "è proprio nella dialettica coi riminesi che sta buona parte del nostro pubblico servizio". Nell’indagine del Sole Sadegholvaad sale al 47esimo posto per consensi tra i sindaci della città capoluogo. Un risultato che per Matteo Petrucci, capogruppo Pd, "è un segnale preciso non tanto dello stucchevole rilancio del ‘partito dei sindaci e dei presidenti di regione’, quanto della concretezza e dell’operatività di questa amministrazione. Tanto che se si rivotasse domani, Jamil avrebbe più probabilità di vincere rispetto a quando ha trionfato nel 2021".

Il sondaggio premia anche Stefano Bonaccini, che vanta il più alto gradimento tra i presidenti di regione. Questo – osserva Sadegholvaad – dimostra come esserci sempre e stare sul pezzo, ascoltare e risolvere i problemi paga, eccome.... Al di là di tutti gli attacchi, politici e ideologici, che Bonaccini ha subito durante i giorni dell’alluvione".

Manuel Spadazzi