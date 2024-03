Sondaggio sul nome: Panzini batte la Carrà

Alfredo Panzini, Rita Levi Montalcini, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Alda Merini. E’ questa la rosa dei più votati nel sondaggio dedicato al nome del nuovo istituto scolastico che, dal 2024/2025, vedrà uniti i due attuali istituti comprensivi cittadini. Gli esiti del sondaggio ora sono affidati alle istituzioni scolastiche, che decideranno anche alla luce degli orientamenti espressi da alunni e rispettive famiglie. Al sondaggio, aperto un mese fa, hanno partecipato un centinaia di votanti, per oltre 600 preferenze espresse. Un’iniziativa pensata dal Comune "proprio per rendere l’intitolazione del nuovo istituto unico un percorso partecipato, frutto di un cammino condiviso, di cui tutti i bambini e i ragazzi iscritti alle scuole di Bellaria Igea Marina si sentissero protagonisti".

All’interno del sondaggio, i partecipanti hanno trovato un elenco di grandi figure appartenenti alla storia del Paese e del territorio, al mondo della letteratura, del cinema, della formazione o del giornalismo. Panzini ha raccolto oltre cento preferenze; poco distanti Rita Levi Montalcini, luminare di neurologia e unica donna italiana a ricevere il Nobel per la Medicina, nel 1986, i due magistrati Falcone e Borsellino, eroi simbolo della lotta alla mafia, e la straordinaria poetessa, aforista e scrittrice Alda Merini. Grande apprezzamento per Oriana Fallaci, gigante del giornalismo del Novecento, e Giovanni Pascoli. Via via tutti gli altri, nell’ordine Federico Fellini, Tonino Guerra, Gianfranco Zavalloni, Don Lorenzo Milani ed Eugenio Montale. Volumi minori ed evidentemente lontani dalle prime posizioni per le varie proposte libere: dove la più gettonata è stata Raffaella Carrà, menzionata ventitré volte a riprova del grande amore della città verso l’artista scomparsa nel 2021.

"Merita di essere sottolineata la buona partecipazione a questa consultazione da parte dei nostri ragazzi e di tanti genitori, che hanno saputo cogliere lo spirito dell’iniziativa. Mi piace pensare alla partecipazione al sondaggio come un momento di condivisione vissuto in famiglia, ripercorrendo magari le vite e le gesta delle grandi figure presenti in elenco, dice l’assessore alla Scuola Adele Ceccarelli".

Che succede ora con la scelta definitiva del nome? "Ora affideremo – conclude – gli esiti di questa bella esperienza agli istituti scolastici, i quali, avvalendosi anche dei rispettivi consigli scolastici, procederanno con la scelta del nome".

Mario Gradara