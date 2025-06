Sondaggio sulle vacanze. Jesolo ci toglie il primato. Ma Rimini resta al top per famiglie e giovani

Jesolo mette la freccia e ci sorpassa. La località veneta è la ’regina dell’estate’ per le vacanze al mare nel 2025. La meta più votata dagli italiani intervistati per la ricerca Mare Italia - Panorama turismo condotta dalla società di consulenza Jfc di Massimo Feruzzi. Un’indagine che prevede l’aumento dei turisti in Italia in questa stagione, spinto soprattutto dal forte incremento degli stranieri, mentre è attesa una lieve flessione degli italiani (-1,1%) dovuta al caro prezzi.

Come in passato, la ricerca di Jfc ha stilato anche questa volta la classifica delle località balneari preferite, basandosi sulle interviste fatte – tra il 3 e il 13 giugno – "a un campione rappresentativo di italiani" che avessero fatto "almeno una vacanza al mare durante l’estate 2024". L’anno scorso Rimini era risultata la meta più votata. Quest’anno invece ci supera (di poco) Jesolo: la località veneta ha conquistato 3.421 voti. Pochi di più rispetto a quelli ottenuti da Rimini (3.347), mentre al terzo posto si piazza Riccione (2.676) e al dodicesimo Bellaria (1.523).

Rimini si può comunque consolare. Primeggia tra le località balneari più adatte ai bambini, seguita da Lignano Sabbiadoro e Alba Adriatica. E risulta anche la destinazione preferita per le vacanze dei giovani, davanti a Riccione (secondo posto) e Jesolo (al terzo). Riccione conquista il secondo gradino del podio anche nelle classifica delle "destinazioni balneari più trendy, più alla moda dell’estate": è seconda dietro a Jesolo, e si piazza davanti a Cervia. Ma nella classifica stilata da Jfc c’è gloria anche per Bellaria, prima in Italia per il miglior rapporto qualità-prezzo, seguita da Pineto e Roccella Jonica.

I conti, come sempre, si faranno a fine stagione. Ma è un fatto che il mese di giugno, complice anche il meteo favorevole, stia regalando soddisfazioni a Rimini. "Giugno si avvia alla conclusione con un bilancio molto positivo per il turismo riminese – dicono da Visit Rimini – L’occupazione media delle camere durante questo mese sfiora, a oggi, l’80%. È un risultato che non si registrava da diversi anni. Un segnale importante che conferma la forza attrattiva del territorio, sostenuto da un fitto calendario di eventi, dalla Notte rosa a tutte le altre manifestazioni".

Un bilancio che si prospetta positivo e "trainato dalle presenze di tanti turisti stranieri". Ma "sono buone le prospettive anche per luglio e agosto. I dati previsionali ci danno segnali incoraggianti". Luglio sarà un altro mese "ricco di eventi", tra i concerti di Vasco Brondi, Eiffel 65, Mauro Pagani, Cccp, il ritorno in pista della Rimini beach arena (si parte con lo show di Peggy Gou il 26 luglio), il festival di Cartoon club e tante altre iniziative.