Sondaggio tra i turisti "Il 70 per cento tornerà a Rimini Promossi hotel e spiagge"

I turisti che hanno deciso di fare le vacanze in Riviera quest’anno, sono pronti a tornare anche nel 2024. Ma c’è tanto da migliorare, stando ai risultati del sondaggio condotto dagli albergatori dell’associazione Riviera Sicura. "Il campione dell’indagine – premette il presidente Giosuè Salomone – è rappresentativo: 1.422 le interviste ad altrettanti turisti a Rimini dal 15 luglio al 5 settembre. La maggioranza di loro è venuta in coppia (56%) o in famiglia (32%). La metà degli intervistati ha più di 35 anni. Il 26% è arrivato qui dalla Lombardia, il 13% dal Piemonte, l’11% dal resto dell’Emilia Romagna, seguono la Campania (10%) e il Veneto (8%), poi altre regioni e vari Paesi esteri". Chiarite le modalità, "il sondaggio presenta parecchie luci, ma anche ombre. Prima tra tutte: la sicurezza". Stando ai risultati, infatti, il 61% ha dichiarato di non essersi sentito sicuro durante la vacanza a Rimini. Altro tasto dolente viabilità e parcheggi. Per il 57% degli intervistati la viabilità a Rimini è "pessima" o comunque "poco funzionale". Secondo il 39% la nuova Ztl attivata sul lungomare di Rimini nord "va ridotta per area e orari", per il 26% "va eliminata". Parcheggiare risulta "difficile" secondo il 62%. Più clementi i giudizi sui trasporti, giudicati "nella media" per il 40% e "buoni" per il 32%.

Dopo le note negative le (tante) positive. L’84% si è detto soddisfatto dell’albergo dove ha soggiornato e dei servizi ricevuti, e l’87% promuove gli stabilimenti balneari (il 27% ha assegnato ai servizi di spiaggia addirittura un ’dieci’). Bene anche i parchi tematici, promossi dal 76%. Più severo il giudizio sugli eventi: solo il 46% si è detto soddisfatto. Tornando agli aspetti positivi, promossi dal 71% i locali della città, così come il nuovo lungomare (87%). Tra i motivi principali che hanno spinto a fare la vacanza qui ci sono "il sistema Rimini", il prezzo del soggiorno, la qualità della cucina. Infine: alla domanda secca "tornerà a fare le vacanze a Rimini?", il 42% degli intervistati ha risposto "probabilmente sì" e il 29% "assolutamente sì", mentre il 19% ritiene "improbabile" il ritorno o lo esclude proprio e il 10% non lo sa..

Dal sondaggio "emergono dati importanti – osserva Salomone – Regge molto bene l’ospitalità alberghiera: l’accoglienza (32%) è la cosa più apprezzata degli hotel, seguita dalla loro posizione (25%). Ma il 16% degli ospiti si è detto scontento: sono troppi. Occorre riqualificare gli hotel e adeguare i servizi a ciò che il mercato chiede". "Le criticità non mancano – continua Salomone – a partire dalla sicurezza, dalla viabilità e dai parcheggi. E sulla Ztl il giudizio è inclemente". "Se alla politica servivano indicazioni, non di parte, ora le ha – conclude – Adesso sappiamo i pareri dei turisti, che dicono quello che hanno gradito e cosa non va. Sono spunti importanti per migliorare la città e i servizi. Che un turista su 5 dica di non voler tornare a Rimini è allarmante. Occorre da subito cercare nuovi mercati, che sopperiscano all’assenza dei russi".

Manuel Spadazzi