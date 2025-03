Song Contest, spazio alla musica. Senhit: "Che emozione tornare qui"

Il giorno del San Marino Song Contest è arrivato. Questa sera al Teatro Nuovo di Dogana, e in diretta tv e radio, si selezionerà il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. Condotto da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il festival del Titano vedrà sfidarsi 20 artisti provenienti da sei Paesi europei. Ospiti della serata, Cristiano Malgioglio, La Rappresentante di Lista e la cantante bolognese Senhit che di Eurovision sventolando la bandiera di San Marino ne sa qualcosa. "San Marino l’ho rappresentato all’Eurovision, il contest l’ho presentato e quest’anno ci sono come ospite – racconta – Che emozioni. Nel 2011 quando sono stata scelta per l’edizione di Dusseldorf non sapevo nemmeno cosa fosse l’Eurovision, sono stata catapultata in un mondo fantastico e per questo sarò sempre grata a San Marino". E stasera Senhit sul palco del Nuovo porterà anche Adrenalina, il brano con il quale ha partecipato la seconda volta, sempre per il Titano nel 2021, all’Eurovision insieme al rapper statunitense Flo Rida. Raggiungendo la finale, traguardo storico per la piccola Repubblica che nelle sue 12 partecipazioni ha passato il primo step solo tre volte. "Anche quella fu una bella soddisfazione – racconta – Anche grazie a quella partecipazione di successo San Marino pensò poi a un festival". Insomma, si accese quella lampadina che ora è sempre più luminosa. Senhit, chi vince questa edizione? "Chi può dirlo... Conosco tanti degli artisti in gara, incrocio le dita per loro". Saranno in gara: Bianca Atzei (Italia), Besa (Albania), Boosta (Italia), Vincenzo Capua (Italia), Pierdavide Carone (Italia), Marco Carta (Italia), Luisa Corna (Italia), Curli (Svezia), Elasi (Italia), Haymara (Italia), King Foo (Slovenia), Paco (San Marino), Gabry Ponte (Italia), Questo e quello (Italia), Silvia Salemi (Italia), Angy Sciacqua (Belgio), Taoma (Italia), Teslenko (Ucraina), The Rumpled (Italia), Giacomo Voli (Italia). Il Song Contest sarà trasmesso, dalle 20.30, su San Marino Rtv (canali 831 dtt, 520 Sky, 93 Tivùsat), Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab, oltre che in Eurovisione e su Rai Italia nel mondo.