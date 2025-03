Sonia Bergamasco dedica un film ad Eleonora Duse

A cent’anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, con il film Duse, The Greatest la regista e attrice Sonia Bergamasco (nella foto) accompagna il pubblico del cinema Fulgor in un’investigazione sull’attrice che ha cambiato il mestiere dell’attore per sempre. Domani dalle 21, la Bergamasco sarà in collegamento online per un approfondimento prima della visione della pellicola, a dialogare con lei sul palco ci sarà Elisabetta Silvagni, esperta ed appassionata della figura della Duse. Biglietti disponibili sul sito internet https://9g6h.short.gy/dusethegreatest