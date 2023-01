Sono 106 i nuovi nati a Bellaria nel 2022 Il Comune li ’nomima’

Vittoria B., Maxine, Tommaso D., Andres, Luca, Emily X., Amelia M., Diego Mi., Alessandro, Anita, Talita, Adele, Aylin, Roan, Stella, Liam, Nicolò P., Elisa, Federico B., Ginevra, Leon, Maria Raffaella, Mattia, Pietro F., Iris, Beatrice M., Alice G., Mia, Martina, Giulio, Leonardo C., Joseph, Leonardo V., Diego Me., Noemi V... e tutti gli altri. Nomi pubblicati integralmente (qui sono per forza ridotti) sulla pagina Facebook del Comune. Che spiega: "Sono i 106 nuovi nati a Bellaria Igea Marina nel corso dell’anno appena concluso. A cui si aggiungono Ambra H., Miura, Julia, Cristiano, Yaacoub, Homero e Safae, figli di nostri concittadini residenti all’estero nati nel 2022. Abbiamo voluto nominarli uno per uno, per regalare loro e alle rispettive famiglie l’abbraccio caloroso di un’intera, grande comunità pronta ad accoglierli e accompagnarli nel percorso di crescita".