Sono 18mila i maggiorenni che continuano a vivere con i genitori

Un tempo li chiamavano ‘bamboccioni’. Poi la pandemia, il costo della vita in costante crescita e le difficoltà del mondo del lavoro hanno fatto rivedere il concetto. Fatto sta che a Rimini sono ben 37.101 i figli single che continuano a vivere con i genitori. Passi per i minorenni, ma il dato che riguarda i maggiorenni è molto significativo: sono infatti 17.968 i ragazzi che restano a casa dei genitori, in maggioranza sono maschi. A fornire i dati è l’assessore alla Statistica, Anna Montini (foto). Se tanti stanno in casa, altri vanno oltre confine. "Parlando di fuga all’estero, va sottolineato come a Rimini anche nel 2024 le immigrazioni superino le migrazioni, 4.414 contro 3.860. Sono 112 – sottolinea Montini – i cittadini italiani rientrati dall’estero per stabilirsi nuovamente a Rimini. Il principale Paese europeo per le emigrazioni è la Spagna, con 91 unità. La fascia di età più coinvolta nei movimenti migratori è quella dei 30-34enni. Va poi segnalato come siano ben 58.626 (il 40% del totale) i cittadini che vivono a Rimini sin dalla nascita. La nostra città resta attrattiva".