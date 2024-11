Sono 29mila i riccionesi al voto: 151 neo elettori, 21 ultracentenari

I riccionesi chiamati alle urne domenica e lunedì sono 29.063, di cui 15.234 donne e 13.829 uomini. Tra loro ci sono 21 ultracentenari (16 femmine e 5 maschi). Sono invece 151 i debuttanti, cioè coloro che andranno alle urne per la prima volta. Due di loro compiranno i 18 anni proprio domenica. L’Ufficio elettorale del Comune invita i riccionesi a controllare in tempo se sono in possesso o meno dei documenti necessari per esprimere il voto nei 31 seggi della città. A ogni tornata elettorale, infatti, sono centinaia quelli che all’ultimo momento si accorgono di non averli e corrono in municipio intasando l’ufficio. Chi non ha la tessera elettorale, perché esaurita o smarrita, possono richiederne una nuova all’Ufficio elettorale in viale Vittorio Emanuele II°, fino al 14 novembre: oggi dalle 8,30 alle 12,30, domani dalle 8,30 alle 12,30 e anche dalle 15 alle 17. Venerdì e sabato dalle 8 alle 18, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Tutte le informazioni necessarie, compreso le istruzioni su come esprimere il voto, l’elenco delle sezioni elettorali, nonché le informazioni su voto assistito, trasporto per persone con ridotta capacità motoria, voto domiciliare e rilascio delle tessere elettorali sono riportate sul sito www.comune.riccione.rn.it/Home/Elezioni-Regionali-2024 .

Da ricordare inoltre che domenica si voterà dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In quanto agli elettori non deambulanti, l’ufficio fa sapere che possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione elettorale o in un’altra della stessa circoscrizione amministrativa priva di barriere architettoniche. Oltre alla tessera elettorale, dovranno però esibire un’attestazione medica rilasciata dal Servizio di Igiene pubblica dall’Ausl, che si trova in viale Formia, 14 (tel. 0541 608682 – 608683). Gli elettori bisognosi di sostegno "elevato o molto elevato", possono farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, sempre esibendo un certificato di accompagnamento dell’Ausl. Da ricordare infine che per le persone con disabilità o con ridotta capacità motoria è previsto il servizio di trasporto gratuito ai seggi, tramite l’Onlus Croce Blu (per prenotarsi contattare telefonare allo 0541 333222 fino a venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Per urgenze 346.7276168).

Nives Concolino