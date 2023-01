Sono 63 minori dati in affido

Sono 63 gli under 18 oggi in affido a famiglie a Rimini. Crescono sul territorio come nel Paese intero i casi di minori "in contesti familiari compromessi che necessitano del percorso di affidamento attraverso il quale il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo, s’impegna ad assicurare un’adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e educativi", sottolinea Palazzo Garampi. Sul tema si terrà un incontro stasera alle 21, presso ‘La Filigrana’ all’ambulatorio di via Casalecchio 5, con la dottoressa Elisabetta Cimatti (psicoterapeuta, psicologa) e la dottoressa Patrizia Bettini (ostetrica) a cura dell’associazione Papa Giovanni XXIII e ’La Filigrana’. "Quella dell’affido è una scelta virtuosa volta a dare a tante bambine e bambini una nuova prospettiva e speranza, mettendoli nelle condizioni di costruirsi il futuro che meritano e di ricevere quelle cure e attenzioni di cui hanno bisogno, senza perdere il contatto con le famiglie d’origine", commenta l’assessore alla protezione sociale nonché presidente del Distretto socio sanitario di Rimini nord Kristian Gianfreda.