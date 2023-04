Sono al traguardo i lavori al sottopasso Apertura a Pasqua

Sono in conclusione i lavori di riqualificazione al sottopasso di via dell’Arca a Viserba, che da Pasqua sarà reso accessibile. Il progetto inserito nei lavori di risanamento della viabilità di Rimini entro la prossima settimana tornerà in funzione, consentendo l’importante collegamento tra la parte monte della zona Sacramora e la parte mare. Una connessione interrotta da qualche settimana, per consentire i lavori di riqualificazione di un passaggio molto utilizzato dai residenti e dagli operatori, per via della vicinanza a scuole, palestre, parcheggio e alla Fonte Sacramora. All’apertura seguirà l’ultimazione dei lavori e alcuni interventi di rifinitura. Manutenzione e riqualificazione hanno riguardano il ripristino della pavimentazione, la posa di nuove piastrelle, in linea con quelle utilizzate nel Parco del Mare, i cordoli con funzione di contenimento delle acque e un corrimano per aumentare la sicurezza dei pedoni nelle rampe. I lavori riguardano anche le strisce di aree verdi lato mare, adiacenti alle rampe. L’intervento è stato affidato ad Anthea e avrà un costo di 26 mila euro. "Si tratta di un intervento atteso dai residenti - dichiara l’assessore Mattia Morolli - programmato, dopo un ampio confronto con cittadini, in quanto la vecchia struttura necessitava di manutenzione. Una connessione ciclopedonale importante per la zona di Viserba".