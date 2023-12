Sono appena tornati ed è subito rissa

Il tono di voce della sindaca Angelini che si alza, riempiendo la sala del consiglio comunale. Le mani nei capelli della consigliera Renata Tosi, quando si presenta al microfono il neo consigliere Stefano Paolini di FdI. Le frecciate di De Pascale che dimentica a casa il fioretto per usare la spada contro l’ex sindaca. Si torna in consiglio comunale e la bagarre è servita. Ma questa volta ad alzare la voce usando parole a tratti forti, è stata la maggioranza: sindaca, assessori e consiglieri. A farne le spese anche la pacata Laura Galli, che si è vista riprendere dall’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi e dalla sindaca.

Più che un consiglio a tratti è apparso un regolamento di conti. Ad aprire le danze Daniela Angelini: "C’è stato chi ha parlato irresponsabilmente di brogli dopo la sentenza del Tar sulle elezioni, macchiandosi del reato di diffamazione. Sgomberiamo il campo da equivoci. I riccionesi mi hanno eletta per governare, non per farmi prendere in giro da chi non ha ancora accettato la sconfitta di un anno e mezzo fa. Sono pronta al dialogo, ma non ho intenzione di perdere tempo con chi la credibilità l’ha persa da un pezzo". Accese le polveri ha alzato i toni anche l’assessore Nicolardi nel duro confronto con la consigliera Valentina Villa, fuoriuscita dalla lista Uniamo Riccione e oggi all’opposizione. Quando la consigliera ha sottolineato come nel bilancio ci fossero tagli la sociale si è vista piombare la contraerea. "È triste e preoccupate la strumentalizzazione. I numeri e le informazioni nel bilancio presuppongono che uno sappia leggere". Poi la sindaca a rincarare la dose. "C’è una frattura sociale, noi oggi andiamo tra la gente a raccontare come sono andate le cose, non ci nascondiamo sui social a infangare la nostra città, è questa la differenza tra noi e voi".

La chiusura, la maggioranza, l’ha concessa a Marco De Pascale, di 2030, che ha ingaggiato il confronto con l’ex sindaca Tosi. In precedenza la Tosi aveva contestato le spese per le casette di Natale che inaugureranno domenica in vale Ceccarini. "Pare che qualcuno le voglia spostare e che questo costi, ma chi paga? Il Comune? Perché non essendo iniziativa pubblica non dovrebbero pagare i contribuenti". Tranchant la replica di De Pascale: "Stia tranquilla, se dovessimo pagare abbiamo 87mila euro accantonati". Ovvero la cifra che il Comune ha chiesto alla ex sindaca per i rimborsi delle spese legali. Infine, dopo circa tre ore, è suonato il gong.

Andrea Oliva