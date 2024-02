"Sono contrario, servono cure palliative"

La sua opinione sul ’fine vita’, o suicidio assistito?

"Sono contrario – attacca Matteo Montevecchi, consigliere regionale riminese della Lega –. La priorità è investire sulle cure palliative e sull’assistenza alle famiglie delle persone fragili, non consentirne il suicidio come proclama la sinistra e pure il presidente leghista del Veneto Luca Zaia (che meriterebbe la tessera Pd), poiché così si introdurrebbe una mentalità mortifera che farebbe sentire le persone che vivono certe situazioni come un costo, un peso, come se la loro vita fosse meno degna".

E l’autodeterminazione dei malati?

"Compito dello Stato è tutelare la sacralità della vita, cercando di alleviare la sofferenza e non eliminare il sofferente. La cultura dello scarto trasforma il malato in un problema di cui sbarazzarsi".

Cosa pensa del progetto di legge d’iniziativa popolare e della linea tenuta dalla Lega a livello nazionale? Lei è critico negli ultimi tempi..

"Non condivido la linea della Lega di lasciare libertà di voto. Al di là della questione etica, ci troviamo di fronte ad un progetto di legge che presenta principi di incostituzionalità in quanto la competenza della materia spetta allo Stato e non alle Regioni. Non lo dico io, ma lo ha sottolineato l’Avvocatura di Stato. Da noi non è stato votato il progetto di legge perché è finito in commissione. La giunta ha scelto la scorciatoia della delibera temendo spaccature in aula".

Come interpreta questa delibera?

"Il presidente Stefano Bonaccini a mio avviso si è reso protagonista di una forzatura. Si sono inventati una delibera che costituisce il Comitato regionale per l’Etica nella Clinica, che fornisce pareri relativi a richieste sul fine vita. Alla delibera si aggiungono anche le linee guida fornite dall’assessorato della salute alle Asl con le indicazioni operative per la gestione delle richieste di suicidio assistito".

A che pro secondo lei?

"Tutto ciò per bypassare il voto in aula. Sapevano di essere spaccati e non hanno voluto correre il rischio di vedere bocciato il progetto di legge. Mi auguro che il tar, tribunale amministrativo regionale, possa ribaltare tutto e che intervenga al più presto il Governo, dal momento in cui questa delibera rappresenta da ogni punto di vista un atto di arroganza istituzionale".

Mario Gradara