"Sono diventati dei passacarte"

Clara, 37 anni: "Non sempre quando si prenota una visita specialistica, la prestazione viene eseguita in tempi consoni. Tuttavia penso che dipendi molto dal tipo di visita e dalla sua importanza. Va ricordato, inoltre, che spesso spostandosi sul territorio si riesce a recarsi negli ambulatori specialistici in tempi brevi.

Il medico di base? Oggi questa figura pare come quella di un ’passacarte’, che si occupa solamente di certificati medici e esegue, in fondo, servizi molto sbrigativi. Certo, è senza dubbio importante il loro carico di lavoro, ma anche noi come utenti, vogliamo stare bene. E se chiediamo al medico di fare visite specialistiche è unicamente per la nostra salute".