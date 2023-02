Sono duecento i riminesi caduti nelle fototrappole

Sono 212 le violazioni registrate dalle fototrappole posizionate vicino ai cassonetti della raccolta differenziata. Grazie all’ausilio delle fotocamere di controllo si è riusciti a ottenere un quadro più chiaro sulla tipologia di infrazioni e sul comportamento degli utenti. A commettere le infrazioni sono spesso i residenti e le persone di passaggio. Anche le attività commerciali tuttavia commettono infrazioni quando si tratta di conferire i propri rifiuti. I furbetti del bidone per lo più abbandonano sacchetti o oggetti fuori dai contenitori, ma c’è anche chi viene sanzionato per il conferimento non corretto degli stessi. Il sistema di videocamere, dotato di sensori, è stato installato a rotazione in circa 20 postazioni differenti per almeno una settimana di tempo, ma in alcuni casi sono stati necessari periodi più lunghi per le verifiche. Le zone considerate critiche sono state individuate grazie alle segnalazioni dei cittadini all’ufficio Ambiente del Comune. Anche Hera e le Guardie Ecologiche Volontarie hanno contribuito inviando ulteriori segnalazioni. In particolare molte infrazioni sono state riscontrate in via Fabio Casartelli (30 violazioni), via Mirandola (127), via Tombari (29) e via Tonale (13). La sanzione per chi abbandona i rifiuti è di 104 euro. "Le fototrappole sono uno strumento utile – spiega l’assessora Montini - per contrastare un fenomeno che ha un impatto sull’ambiente e sul decoro. Controlli che rappresentano uno strumento di analisi dei comportamenti che può fornire indicazioni su come migliorare i servizi di raccolta".

A.g.c.