Sono in partenza i gruppi di cammino per donne in gravidanza. L’iniziativa dell’Ausl Romagna vedrà delle walking leader, ovvero ostetriche in pensione e volontarie che guideranno i gruppi. Saranno in tutto due.

Per il distretto sud, quello di Riccione, l’appuntamento sarà serale, tutti i lunedì alle 19.45, con ritrovo a Portoverde di Misano in piazza Cristoforo Colombo. Alle partecipanti viene consigliati un abbigliamento sportivo e comodo con tanto di maglia di ricambio, borraccia, cappellino e scarpe sportive. In caso di maltempo le camminate saranno annullate. Si comincia questo lunedì, 23 giugno.

L’iniziativa partirà anche nel distretto di Rimini con ritrovo lunedì mattina alle 9 nella zona del parco della Cava, nelle vicinanze della Casina dell’Acqua. La camminata si svolgerà nei percorsi verdi del parco con le medesime caratteristiche.