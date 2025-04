"Sono per la revoca, ma deciderò se votarla"

Prima di dichiarare il voto sulla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, il consigliere di Azione, Gianluca Vannucci, vuole capire come si muoverà la maggioranza e confrontarsi con la collega Valentina Villa. "Non è un segreto, sono un convinto antifascista, iscritto all’Anpi da anni. Non posso quindi rimanere indifferente a questa proposta. Vedremo lo scenario che si profila, poi agiremo di conseguenza". Tutto fa intendere che potrebbe uniformarsi al voto favorevole, ma Vannucci non si sbilancia. "La proposta doveva arrivare in consiglio prima del 25 Aprile, purtroppo non è andata così. Mi ha fatto molto piacere invece l’operazione di San Clemente che, oltre a revocare la cittadinanza al Duce, ha approvato quella a Matteotti. Sarebbe da fare anche a Riccione. Visto che c’è la tendenza ad andare sempre più a destra, a essere più intolleranti, perché non evidenziare figure positive come Matteotti o i fratelli Cervi? Sarà un voto di coscienza, anche se siamo all’opposizione io e la Villa facciamo un percorso autonomo".

ni.co.