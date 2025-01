"Sono state tre settimane da favola"

"Per le feste natalizie Riccione ha fatto Bingo. Non si è trattato di un episodio limitato a Capodanno, ma di un periodo di tre settimane con tassi di riempimento degli hotel altissimi". A tirare le somme delle feste appena concluse è l’assessore al Turismo Mattia Guidi che ha seguito per tutti gli eventi del cartellone natalizio. Un tour de force concluso ieri con l’arrivo della Befana in Paese. Il successo è evidente, già confermato dalle categorie economiche. Si cerca ora di fare un report sui numeri dalla pista di ghiaccio che alcuni hanno chiesto di allungare finoi al porto. Potrà accadere? "Questa richiesta è stata fatta anche a me _ conferma l’assessore _ . Quest’anno abbiamo lanciato quel modello di pista, ora ci sono tutti presupposti per fare meglio il prossimo anno. In quanto alla ruota non ce la lasciamo scappare. Comunque quello natalizio è stato il primo banco di prova di questo assessorato, il primo grande progetto sul quale ho potuto lavorare per un anno con tutta la mia squadra, perché il resto è stato tutto in corsa. I risultati ottenuti sono stati ottimi. Adesso puntiamo a far succedere cose sempre più belle in ogni periodo dell’anno".

Guidi va oltre: "Abbiamo avuto 130 hotel aperti e l’Mc Hip contest quest’anno conta 8mila presenze. Per quanto riguarda gli allestimenti, di certo la ruota panoramica e la pista sono state le punte di diamante, ma c’è stato un’importante risconttro anche per le attrazioni legate alle famiglie, compresa l’Oasi di Babbo Natale allestita nella piazzetta del Faro. In tutti i weekend e i momenti di festa è stata visitata di continuo da intere famiglie. Anche il palinsesto non ha concesso sosta. Nel suo insieme tutto questo ha creato quelle condizioni favorevoli affinché Comune e privati potessero sfruttare al massimo il contesto".

Se ogni iniziativa ha fatto il pieno èa nche merito della comunicazione, per l’assessore la "chiave di volta". Non a caso su questo punto afferma: "L’obiettivo che mi sono posto, e che continuo a pormi, è di mettere continuamente la macchina di comunicazione del Comune e quella di chi lavora nel turismo, dagli albergatori agli operatori fino ai tour operator, nelle condizioni di promuovere e spingere la nostra città. Questo Natale ha di fatto creato il presupposto. Si è lavorato in sinergia, il Comune ha messo tutti nelle condizioni di raccontare la città per poi essere pronta ad accogliere l’indotto che si crea".

Nives Concolino