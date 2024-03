Sono tornati i predoni dei Rolex. A Cattolica colpo da 40mila euro

La Riviera romagnola è la loro riserva di caccia. Le ‘prede’ hanno quadranti dorati e possono valere decine se non centinaia di migliaia di euro: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet. Sono le batterie di rapinatori specializzati nello ‘strappo’ di orologi di lusso, che come ogni anno, con la bella stagione, tornano ad imperversare nelle località turistiche più blasonate: Rimini, Riccione, Milano Marittima. Carabinieri e polizia hanno ingaggiato con le bande - spesso in trasferta da altre regioni, come la Campania - una lotta senza quartiere. Denunce, arresti, perquisizioni negli ultimi anni non si contano più. Eppure ogni tanto qualche sventurato finisce nella loro rete. Dietro ogni colpo c’è un’organizzazione quasi maniacale. I malviventi stazionano ai tavolini dei bar o si mescolano ai turisti. Una volta preso di mira il bersaglio, quest’ultimo viene pedinato fino a quando non si presenta l’occasione giusta. A volte i banditi abbordano la vittima in moto. Con una tecnica raffinatissima - una botta sul polso - riescono a far scattare la sicura e in quel modo l’orologio è andato. Altre volte c’è una donna che si avvicina al malcapitato fingendo di conoscerlo e si avvinghia a lui in un abbraccio.

E’ accaduto nuovamente, giovedì, nel centro di Cattolica. A farne le spese un novantenne residente in città che era appena andato a fare la spesa in macchina al mercato. Sceso dalla vettura, il pensionato è stato agganciato da una donna che lo ha abbracciato calorosamente. Con una mossa rapidissima, è riuscita a strappare il Rolex Daytona dal valore di circa 40mila euro che l’uomo aveva con sé. Poi la fuga a piedi verso un’auto parcheggiata lì vicino, sulla quale c’era un complice. L’anziano ha riportato delle escoriazioni alla mano ed è stato medicato dal personale sanitario del 118. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini e sono alla ricerca dei fuggitivi. A settembre un altro colpo, dalla dinamica pressoché identica, in via IV Novembre, nel centro di Rimini: vittima un 70enne stretto in un abbraccio da due giovani nomadi. Non sempre però i malviventi riescono a farla franca. Qualche mese fa era è arrivata la condanna per una 47enne napoletana, residente nel Riminese, che aveva fatto da basista ad una banda che aveva imperversato a Riccione nel 2018, mettendo insieme un bottino da oltre 50mila euro. A maggio di un anno fa, invece, i carabinieri si erano presentati a casa di due pregiudicati campani poco prima della festa scudetto del Napoli per accompagnarli in carcere, in quanto accusati di aver strappato un Rolex ad un turista milanese in vacanza nella Perla Verde.

Lorenzo Muccioli