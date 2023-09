Sono uscito in mare con la barca ed ero circondato da migliaia di meduse

Gentile redazione, non so se la cosa ha a che vedere che il riscaldamento globale, o se le cause siano diverse. Fatto sta che in questa estate, oltre all’ormai famigerato granchio blu, nel nostro mare stanno proliferando meduse in quantità assolutamente rilevante. Ce ne sono davvero tante, troppe per i miei gusti. Giorni fa con un amico siamo usciti in barca, e per centinaia di metri eravamo letteralmente circondati. La situazione è poi migliorata ma mano che ci allontanavamo dalla riva. Per fortuna. Dono segno di salubrità del mare, almeno mi auguro.

Carla C.