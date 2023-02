Sophie Chiarello apre ’Il Cerchio’ "Com’è il mondo visto dai bimbi"

Per cinque anni con la sua telecamera ha seguito gli alunni di una scuola elementare di Roma per capire chi sono, cosa pensano e che percezione hanno degli adulti i bambini di oggi. Sophie Chiarello, regista e sceneggiatrice del docufilm Il Cerchio, prodotto da Indingo Film Rai Cinema in collaborazione con Sky Documentaries, stasera alle 20.30 al Giometti Cinema di Riccione presenterà la pellicola, selezionata ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento e già vincitrice del Premio Corso Salani 2023 al Trieste Film Festival.

Come nasce Il Cerchio?

"Frequentavo da genitore la scuola protagonista di questo film, perché i miei figli hanno seguito lì le elementari e le medie. Uno di loro era stato nella classe della maestra con la quale ho poi portato avanti il progetto. Ero interessata affrontare tutti i temi della società odierna, dai migranti all’entità di genere, coinvolgendo pure i genitori".

Quali sono le peculiarità del docufilm?

"Una scuola dove c’è accoglienza e mescolanza di ogni tipo, di origine geografica, culturale e di classe sociale. Rivolto a tutta la società civile, il film traccia l’attività delle maestre in un’esperienza ventennale. A Nelle classi si formano gruppi che per me rappresentano una possibile microsocietà, perché poi si compone un unico gruppo di classe nel quale i bambini, pur riconoscendo le differenze, le trasformano in specificità, facendole diventare normalità".

Cosa desiderano i bambini?

"Sentirsi uguali agli altri e stare con gli altri. Loro ci riescono, mentre noi adulti stiamo ancora a chiederci come risolvere alcune questioni. Ci danno risposte, senza fargli domande".

Ha lavorato da grande osservatrice?

"Mi interessava raccontare il mondo dei bambini attraverso i loro occhi, mettendomi alla loro altezza, ma prima di tutto osservare ed essere presente con loro durante la crescita, momento in cui accade questa specie di magia nella quale diventiamo tutti uguali. Così sono stata in classe cinque anni col microfono e una telecamera che doveva diventare il più possibile invisibile per evitare che determinasse inquadrature e lavoro come nei film di finzione".

Perché Il Cerchio?

"Il titolo del film è dovuto alla maestra che adotta la pratica pedagogica del ‘circle time’. Predisponendo tutti bambini in cerchio, fa sì che nessuno prevarichi sull’altro, consente di guardarsi in viso, insegna a prendere la parola e ad ascoltare gli altri, favorendo l’inclusione".

E ora rieccola in riviera.

"Mi fa sempre piacere tornare qui. Da adolescente per me era l’Italia dei sogni, il luogo dove i problemi non esistono".

Nives Concolino