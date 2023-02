Sopravvissuto ai tedeschi e ai lavori forzati Sebastiamo Magi ha festeggiato 101 anni

Per sfamarsi rubava le bucce delle patate scartate dai soldati tedeschi. Sebastiano Magi resistette a quei lavori forzati interminabili, alle condizioni igienico sanitarie terribili e allo sconforto nel vedere i compagni stremati a tal punto da spegnersi in un respiro. Sebastiano ce la fece, portando sul corpo i segni di quella fame e di quelle fatiche. Oggi ha 101 anni e i suoi racconti non sono mai stati nascosti ai propri famigliari. La forza e la lucidità nel contrastare quelle violenze non gli sono mai mancate e nel giorno della festa per il proprio compleanno lo ha raggiunto anche l’assessore alla Famiglia Marina Zoffoli che ha portato il saluto dell’amministrazione e della città di Riccione.

Sebastiano Magi è nato nel 1922 a Tavullia. Quando è diventato un soldato aveva poco più di vent’anni. Dopo le battaglie venne catturato dai tedeschi e portato in un campo lavoro. Le condizioni erano disumane, i compagni morivano mentre il suo corpo diventava scheletrico. Ma sopravvisse fino alla liberazione. Tornato a casa si fece una nuova vita con Domenica dalla quale ebbe due figli, Walter e Sauro. Nei primi anni Sessanta si trasferì a Riccione dove costruì il suo futuro, mattone dopo mattone nella casa di famiglia dove vive a tutt’oggi. Ha fatto il muratore per una vita. Oggi ha due nipoti e tre pronipoti, di cui Francesco è l’ultimo arrivato.