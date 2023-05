Sorelle d’Italia, il caso Colombo Spinelli resta sulle due poltrone

Nessun ribaltone a Coriano. Chi pensava che l’effetto Colombo dovesse contagiare anche l’amministrazione comunale di Coriano rimarrà deluso. La vice sindaca Domenica Spinelli rimarrà saldamente al suo posto. A Riccione ci sono state le dimissioni dal consiglio della deputata di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo, mentre a Coriano la vice sindaca e senatrice resterà in giunta. Viene da chiedersi il perché, visto che la Colombo ha seguito le indicazioni arrivate dal deputato Giovanni Donzelli, responsabile a livello nazionale dell’organizzazione del partito. "Essendo tra i parlamentari con un doppio incarico – ha scritto la Colombo in una lettera aperta - il mio partito Fratelli d’Italia ha dato disposizioni ben precise che mi onoro di osservare: qualora ci fosse un primo dei non eletti iscritto a Fratelli d’Italia, sarebbe opportuno lasciare spazio". Poi la chiosa della deputata: "Allo stesso modo sarebbe auspicabile per ogni nuovo eletto mantenere non più di un ruolo nel partito, per evitare i ‘collezionisti’ di incarichi".

Parole che hanno scatenato più di un brusio tra i Fratelli della provincia. I casi di incarichi doppi non sono rari in FdI. Oltre a quanto accade a Coriano con la Spinelli senatrice e vice sindaca, basti ricordare la senatrice Marta Farolfi che è anche vice sindaco a Brisighella. Rimanendo in Romagna c’è anche il caso dell’onorevole Alice Buonguerrieri, consigliere comunale a Bagno di Romagna per una lista civica.

L’ipotesi che si verifichino dimissioni a raffica nel partito sono tuttavia pochissime. Tornando a Coriano, Domenica Spinelli rimarrà in giunta. "Continuerò a lavorare con lo stesso impegno di sempre per i cittadini corianesi – dice -, a ricevere il pubblico il venerdì, presente alle riunioni di giunta dividendomi tra il municipio e il Senato. A Roma sarò nelle giornate tra martedì e giovedì, salvo eventuali missioni per il Consiglio europeo". Dunque due incarichi per la senatrice. "Nel mio caso l’elezione in municipio è avvenuta in una lista civica". In altre parole non c’è Fratello o Sorella a cui lasciare il posto in Comune. A chiarire la disposizione è anche il coordinatore provinciale Filippo Zilli. "L’indicazione arrivata da Donzelli prevede di lasciare posto a un altro membro del partito in caso di doppio incarico. Comunque sia le valutazioni vanno fatte caso per caso". In chiusura alla Colombo resta la carica di deputata, alla Spinelli quella di senatrice, vices indaca e consigliere provinciale.

Andrea Oliva