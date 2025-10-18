Sorelle Fabbri ancora al fianco degli Amici di Maria

Avanti insieme. Sin dalla sua fondazione Marlù ha scelto di credere nel talento. Un impegno che si traduce nel sostegno concreto ai giovani artisti di Amici, il programma di Maria De Filippo in onda su Canale 5, accompagnandoli nel loro percorso di crescita dentro e fuori la scuola. Il marchio di gioielli delle sorelle sammarinesi Fabbri anche quest’anno, è al fianco degli allievi di Amici con le ’Esperienze speciali offerte da Amici insieme a Marlù’, appuntamenti pensati per arricchire la loro formazione non solo attraverso la disciplina artistica scelta, ma anche grazie a momenti creativi. Ogni due settimane i ragazzi vivranno l’esperienza firmata Marlù e suggerita dai fan attraverso le stories del profilo ufficiale del marchio.

La ballerina professionista Giulia Pauselli, prosegue la sua collaborazione con il marchio. Oltre a supportare i ragazzi in gara, Marlù coinvolge il pubblico da casa con il concorso ’Vivi il tuo sogno ad Amici con Marlù’. Fino al 4 febbraio si potrà concorrere per vivere l’emozione di Amici25, assistendo dal vivo a una puntata del programma, negli studi Mediaset di Roma, e ricevendo una sorpresa esclusiva firmata Marlù.

"Per noi è un orgoglio rinnovare la collaborazione con Amici – dice Marta Fabbri, co-founder e marketing & communication director – perché rappresenta perfettamente i valori in cui crediamo: talento, passione e determinazione. Essere accanto ai ragazzi nel loro percorso significa incoraggiarli a non smettere mai di credere in sé stessi, e siamo felici di poter condividere quest’esperienza anche quest’anno con il nostro pubblico, offrendo la possibilità di vivere da vicino la magia dello show".

La partnership con il programma "testimonia ancora una volta l’impegno di Marlù nel sostenere chi sceglie di credere nei propri sogni". Un messaggio in cui le sorelle Fabbri credono profondamente. Ieri come oggi, visto che "sono proprio sogno e passione – spiegano – le forze propulsive alla base della storia e del successo del marchio".