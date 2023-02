Sorelle perdono la madre e poi vengono truffate

Una donna di origine sudamericana, da tempo trasferita in Italia, che muore in un incidente d’auto, lasciando sole al mondo le due figlie, la prima appena maggiorenne, la seconda ancora minorenne. In soccorso delle due ragazzine, colpite da un lutto così terribile, era arrivato un riminese, oggi 57enne, un tempo legato sentimentalmente alla madre, offrendosi di aiutarle a districarsi nel marasma delle pratiche assicurative e a sbrigare una serie di adempimenti burocratici. Un gesto all’apparenza generoso e disinteressato, ma che secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti avrebbe nascosto un altro intento, ovvero quello di impossessarsi in maniera tutt’altro che limpida di una fetta del cospicuo patrimonio ottenuto dalle due giovanissime.

Solo dopo lungo tempo, e dopo numerose insistenze, le ragazze si sarebbero accorte degli ammanchi di decine di migliaia di euro dai rispettivi conti correnti e di una serie di strani comportamenti da parte di colui che fino ad allora era apparso ai loro occhi come una sorta di angelo custode. Per questo motivo hanno deciso di rivolgersi al legale di fiducia, l’avvocato Enrico Graziosi, per far valere le loro ragioni, presentando una denuncia contro il presunto benefattore. Nei confronti di quest’ultimo la Procura di Rimini ha ora chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare davanti al gup è in programma per oggi. Verso l’indagato sono stati ipotizzati i reati di truffa, appropriazione indebita e anche quello di esercizio abusivo di una professione. Stando al quadro ricostruito dall’accusa, infatti, pur non essendo iscritto all’Ordine degli avvocati e non avendo mai ottenuto l’abilitazione, l’uomo avrebbe messo in atto una serie di azioni ingannevoli, tipiche appunto della professione forense, come ad esempio sottoscrivere l’atto di quietanza rilasciato da una compagnia assicurativa, autenticare le firme degli eredi, presentandosi come legale durante un controllo della polizia locale e addirittura patrocinando le due sorelle davanti al tribunale di Rimini. Le ragazzine hanno inoltre accusato il 57enne di aver fatto leva sui propri poteri di delega per portare via delle cifre considerevoli: sui conti correnti di una e dell’altra risulterebbero infatti bonifici, prelievi e movimenti ritenuti anomali per 95mila euro in un caso e per 71mila nell’altro, per un totale che supera i 166mila euro, sempre stando alla ricostruzione fatta dagli inquirenti. All’importo ‘spillato’ si aggiungerebbero poi altri 60mila euro: somma che, sempre secondo l’accusa, una delle due sorelle sarebbe stata indotta, con l’inganno, a versare per l’estinzione di un diritto di usufrutto su un immobile appena acquistato.

Lorenzo Muccioli