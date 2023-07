Sorelle Pisanu travolte dal treno a Riccione: cosa successe quel tragico 31 luglio 2022

Riccione, 31 luglio 2023 - Erano le 7 del mattino del 31 luglio 2022, quando esattamente un anno fa le sorelle bolognesi Giulia e Alessia Pisanu, di 17 e 15 anni, si trovavano alla stazione di Riccione, per tornare a casa, a Castenaso, dopo una notte di divertimento trascorsa sulla collina di Misano, alla discoteca Peter Pan.

Erano le 7 del mattino appena passate quando l'anno scorso con un colpo sordo, orribile - da raggelare il sangue secondo i testimoni - la vita di Giulia e Alessia fu portata via, travolta da un treno Frecciarossa diretto a Milano, in transito a quasi 200 chilometri orari sul binario 1 della stazione di Riccione, che colpì le sorelle mentre si trovavano sulla ferrovia.

A un anno di distanza, nello stesso punto in cui le due sorelle sono state travolte, ci sono ancora i fiori a ricordare la sorte tremenda delle due ragazze. Una mora, Giulia, bellissima 17enne con il sogno di diventare parrucchiera. E la sorella Alessia, 15 anni, sportiva, appassionata di calcio, attaccatissima alla congiunta al punto da non riuscire a lasciarla andare nemmeno nel momento più oscuro. Nemmeno alla fine.

Mesi di inchiesta

Un lavoro lungo mesi, dopo quel maledetto 31 luglio, è stato svolto dalla Procura di Rimini, nella persona del sostituto procuratore Giulia Bradanini, nel tentativo di fare luce su una disgrazia che sconvolse tutta Italia. Mesi di ascolto di testimoni dell'incidente, del macchinista, delle ultime persone che videro in vita Giulia e Alessia. E poi un lavoro fatto di analisi e perizie tecniche, sulle telecamere della stazione (che non ripresero però il momento dell'incidente), della scatola nera del convoglio. La ricerca minuziosa di un senso che, però, infine non è mai stato trovato.

Il motivo della morte

La Procura, nel formulare la richiesta di archiviazione a fine 2022 - poi accolta dal gip non trovando opposizione da parte della famiglia Pisanu - chiarì infatti che le due sorelle, al momento della morte, non fossero state spinte, non fossero drogate o ubriache, né stessero cercando di suicidarsi. Il perché allora, perché alle 7 del mattino di quel 31 luglio di un anno fa Giulia e Alessia fossero sul binario della stazione di Riccione al passaggio del treno resta ignoto. Forse per raggiungere il convoglio di là dalla ferrovia, scambiandolo per il passaggio di ritorno. Forse per un gioco troppo pericoloso.

Quel che è certo, come emerse durante quella torrida domenica di fine luglio alla stazione di Riccione, è che le due sorelle tanto unite persino nel loro terribile destino, si sono cercate di salvare fino all'ultimo. Come venne riferito da un testimone durante il febbrile andirivieni di forze dell'ordine, giornalisti e curiosi, quella mattina sui binari della stazione una delle due sorelle tentò di salvare l'altra. Accorgendosi del treno, secondo le testimonianze, Alessia provò a trascinare in salvo Giulia, ma senza riuscirci.

L’ultima chiamata al padre

L'epilogo tremendo di una notte che avrebbe dovuto essere solo di divertimento per le due sorelle. Giulia e Alessia, infatti, prima di quel 31 luglio avevano raggiunto di sabato sera la Riviera in treno, per onorare l'appuntamento con la movida alla discoteca Peter Pan di Misano Adriatico. Su quella collina, come ricostruito ancora dalla Procura, le due sorelle trascorsero la notte, parlando anche con una persona più grande di loro, poi risultata determinante per chiarire lo stato psico-fisico delle due.

Così come in tal senso, risultò determinante la testimonianza del 24enne che, sfinite, le incontrò nel parcheggio del Peter Pan e caricandole a bordo della propria auto si offrì di riaccompagnarle in stazione a Riccione. Fu sempre il 24enne a riferire alla polizia della telefonata fatta con il suo telefono al padre Vittorio, contattato con il dispositivo di terzi dal momento che il cellulare della maggiore le era stato rubato in discoteca, mentre quello della più piccola - intestato alla ditta di trasporti di famiglia e risultato determinante per l’identificazione delle due vittime - era scarico. Fu il 24enne a dire per primo di quel: "Papà stiamo bene, stiamo tornando" che fu anche l'ultimo contatto tra il padre Vittorio e le due figlie.

Una tragedia che ha lasciato un solco indelebile nel cuore di una comunità, quella di Castenaso, lì dove dopo alcuni giorni dalla tragedia si tenne il funerale per le due adolescenti, ricordate da una chiesa gremita di amici, conoscenti e autorità di due paesi - Riccione e Castenaso - sconvolti per la tragedia. Una tragedia che vive continuamente nel cuore di un padre, Vittorio, che la sera del 30 luglio non poté accompagnare le figlie a Riccione in auto per la prima volta, a causa di un'indisposizione di salute.

L’associazione in memoria di Giulia e Alessia

Ora, papà Vittorio - intervistato a un anno dalla scomparsa delle figlie - spiega: "La mia vita è un'eterna salita. Come scalare una montagna. Ma la forza per andare avanti me la dà tutto l'affetto che mi circonda. La mia famiglia, la comunità di Castenaso, la parrocchia. E gli amici delle mie figlie, Giulia e Alessia, che non mi lasciano mai".

Così come non lo lasceranno mai davvero le giovani Giulia e Alessia, in onore delle quali il padre ha fondato un'associazione per ricordarle: 'Giulia e Alessia sempre con noi'. Questa l'iniziativa "nata per i giovani, per stare accanto a loro e sensibilizzarli sui rischi legati allo sballo, al divertimento sregolato a causa di alcol e droghe - ha raccontato lo stesso padre delle sorelle Pisanu -. Organizziamo eventi e incontri e siamo ormai più di 100 membri". Perché questo è il segno lasciato da Giulia e Alessia, indelebile, profondo. Un solco di amore come quello che grondava dagli occhi scuri delle due ragazzine di 15 e 17 anni. Fino alla fine.