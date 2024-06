Sorpasso alle urne. FdI mette la freccia e supera (di poco) i dem. Record negativo di votanti

Fratelli d’Italia diventa il primo partito nella provincia di Rimini. A due anni dalle politiche, il sorpasso sul Pd si è compiuto con le europee. Mentre scriviamo, i dati sono assolutamente parziali e vanni presi con le molle. Ma dai primi risultati arrivati dai seggi (189 sezioni scrutinate su un totale di 330), in provincia il partito della Meloni è in vantaggio sui dem, anche se di poco. Fd’I supera il 33%, mentre il Pd viaggia intorno al 31,5%. Al terzo posto il Movimento 5 stelle, con oltre il 7%, seguito dalla Lega che supera il 6,5%. Più indietro tutti gli altri, con il testa a testa tra la lista di Alleanza verdi e sinistra e Forza Italia, appaiate con il 6,3%.

Il Pd resiste, a fatica, nel capoluogo. A Rimini i dem superano il 32%, tallonati da vicino da Fd’I che viaggia intorno al 31,7%. Fratelli d’Italia conquista il primato a Riccione con oltre il 36%, il Pd qui si ferma al 28%. Testa a testa tra i due partiti a Cattolica, mentre Fd’I dilaga a Bellaria (38%), col Pd fermo al 24%, e va in testa pure a Misano (34%). A Coriano Fratelli d’Italia svetta con il 36,5%. Santarcangelo si conferma uno dei feudi rossi, con il Pd al 38%, e Fratelli d’Italia al secondo posto con oltre 28%. Tra i candidati di Fratelli d’Italia uno dei più votati è il riminese Piergiacomo Sibiano, e per lui a questo punto ci sono ottime possibilità di diventare europarlamentare.

Il sorpasso di Fratelli d’Italia sul Pd avviene in una tornata elettorale che ha registrato una bassa, bassissima affluenza alle urne. Dopo il flop del sabato, anche la giornata di ieri si è rivelata molto fiacca. Nel Riminese ha votato per le europee soltanto il 52,96%. In Emilia Romagna siamo – di gran lunga – la provincia con l’affluenza più bassa. A livello regionale, l’affluenza ha sfiorato il 59%: a Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Bologna e Modena le percentuali più alte. Nel 2019 si era recato alle urne, nel Riminese, il 61,67% degli elettori. Questa volta non abbiamo raggiunto il 53%.

In molti dei comuni dove si votava solo per le europee la percentuale di votanti non ha raggiunto il 50%. È il caso di Rimini, dove è andato a votare soltanto il 49,8% degli elettori, ma anche di Riccione (49,05%), Cattolica (47,75%) e tanti altri. Il record negativo a Gemmano (39,53%) e Montescudo-Montecolombo (38,85%). Decisamente più elevata la partecipazione nei 16 comuni (su 27) in cui si votava anche per le amministrative. L’elezione dei sindaci ha fatto da traino ai seggi anche nei tre comuni in cui c’era un solo candidato: San Clemente, Casteldelci, Talamello. Ma il boom di affluenza nella nostra provincia l’ha fatto registrare Maiolo: al voto è andato il 79% degli elettori, contro il 71,53% di cinque anni fa quando però c’era in corsa un unico candidato sindaco, mentre stavolta sono due. A Bellaria e Santarcangelo, le due sfide più attese per quanto riguarda le comunali, l’affluenza supera il 64% per le europee e il 63% per le ammistrative. Oltre il 61% di votanti a Misano, altra piazza sotto i riflettori, mentre a Verucchio l’affluenza è stata del 59%.

Manuel Spadazzi

Giuseppe Catapano