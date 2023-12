Sorpresa di Natale per 30 famiglie bisognose: il Lions dona loro carte prepagate per fare la spesa

Un dono sotto l’albero di Natale per 30 famiglie in difficoltà di Novafeltria. È quello pensato (e finanziato) dal club Lions Ariminus Montefeltro. Il club ha deciso infatti di regalare a ciascuna delle famiglie una carta prepagata da spendere presso il supermercato Conad, del valore di 50 euro l’una. L’iniziativa è stata illustrata in municipio nei giorni scorsi, al sindaco Stefano Zanchini e al parroco don Simone Tintoni, da tre dei rappresentanti del club Lions: Diego Dell’Anna, Franco Mattei e Claudio Bucci.

L’intervento del club prenderà due strade: lo sportello sociale del Comune di Novafeltria e quello della Caritas diocesana. Saranno loro a distribuire infatti, alle famiglie bisognose del territorio, le carte prepagate per fare la spesa. È già il secondo anno che i soci del Lions Ariminus Montefeltro intervengono in Valmarecchia con questa iniziativa di solidarietà a Natale.

"Vogliamo davvero dire grazie a tutti i soci del club Lions Ariminus che hanno pensato, con questo gesto, a portare un po’ di gioia e di tranquillità alle famiglie più fragili e in difficoltà del nostro territorio", è il commento del sindaco Stefano Zanchini.

m.c.